Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
02 вересня 2020, Київ 22:05
Новини | Події

Поліція почала розслідувати пожежі на Харківщини

Пожежа в Дворічанському районі Харківської області, 2 вересня 2020 року

Поліція почала розслідувати пожежі у двох районах Харківської області.

2 вересня о 13:00 Чугуївський відділ поліції отримав повідомлення про пожежу на території 13 кварталу Чугуївського лісництва ДП «Новомосковський лісгосп» площею близько 10 гектарів.

О 14:00 була зафіксована ще одна пожежа – на території лісу поблизу села Гороб’ївка Дворічанського району. За даними поліції, вогонь перекинувся на три житлові будинки.

Через пожежу в Чугуївському районі правоохоронці відкрили провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження майна).

Тим часом прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що через пожежі 3 вересня урядова команда вилітає на Харківщину та Луганщину (там біля села Болотене Станично-Луганського району горить суха трава, очерет й лісова підстилка).

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG