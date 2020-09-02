Поліція почала розслідувати пожежі на Харківщини

Поліція почала розслідувати пожежі у двох районах Харківської області.

2 вересня о 13:00 Чугуївський відділ поліції отримав повідомлення про пожежу на території 13 кварталу Чугуївського лісництва ДП «Новомосковський лісгосп» площею близько 10 гектарів.

О 14:00 була зафіксована ще одна пожежа – на території лісу поблизу села Гороб’ївка Дворічанського району. За даними поліції, вогонь перекинувся на три житлові будинки.

Через пожежу в Чугуївському районі правоохоронці відкрили провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу (умисне знищення або пошкодження майна).

Тим часом прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що через пожежі 3 вересня урядова команда вилітає на Харківщину та Луганщину (там біля села Болотене Станично-Луганського району горить суха трава, очерет й лісова підстилка).