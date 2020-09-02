Зеленський зібрав термінову нараду через пожежі на Харківщині й Луганщині – ОП

Президент України Володимир Зеленський зібрав термінову нараду через лісові пожежі на Харківщині й Луганщині, повідомляє Офіс голови держави.

«За останніми даними, площа займання становить 400 гектарів, з них 100 гектарів – верхова пожежа. В одному з сіл згоріло вісім будинків зі 150. Представники ДСНС повідомили главі держави, що для гасіння й локалізації вогню задіяно необхідну кількість техніки й особового складу. На Луганщині залучили підрозділи Збройних сил», – йдеться в повідомленні.

В ОП додали, що людям повідомили про можливість евакуації, «однак люди від неї поки що відмовляються».

«Попередня причина пожежі – загоряння смітника, з якого через пориви вітру вогонь перекинувся на ліс. Однак правоохоронні органи не виключають версії підпалу. Триває ліквідація пожеж, але ситуація ускладнюється через сильні пориви вітру», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС повідомили, що дані про пожежу хвойного лісу Дворічанського лісництва Куп’янського лісгоспу на околиці села Горобівка Дворічанського району Харківської області надійшли 2 вересня о 12:55.

«Загальна площа пожежі складає близько 400 га, з них 100 га верхового лісу. Через пориви вітру полум’я почало перекидатись на верхівки дерев та на житловий сектор села Горобівка, що межує з лісом. Існує загроза поширення полум’я на інший населений пункт – село Гряниківка. Наразі триває ліквідація пожежі та організована евакуація мешканців с. Гряниківка», – повідомили у ДСНС.

За даними рятувальників, у гасінні вогню беруть участь 13 одиниць техніки і 80 пожежників, також задіяно пожежний потяг, пожежний літак АН-32П і п’ять одиниць техніки лісгоспу.

Тим часом, на Луганщині горить суха трава, очерет й лісова підстилка біля села Болотене Станично-Луганського району на площі близько 80 гектарів, повідомили у ДСНС.

Тут ситуація також ускладнюється сильним поривом вітру, що спричиняє загрозу населеним пунктам Болотене, Валуйське і Станиця Луганська. До гасіння пожеж залучено 108 осіб і 17 одиниць техніки.

В Україні, за прогнозами Укргідрометцентру, найближчим часом переважатиме тепла і посушлива погода. У ДСНС заявляли, що через це упродовж 2-4 вересня у південній частині, східних, центральних областях та більшості районів Сумської і Хмельницької областей переважатиме найвищий рівень пожежної небезпеки.