Сьогодні на заході України дощитиме, на решті території – спека до +36

В Україні сьогодні, 2 вересня, буде переважно спекотно, лише на заході очікуються опади.
У Волинській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській та Львівській областях вдень прогнозують +22…27 градусів, дощитиме.
На решті території опадів не прогнозують. Температура повітря – +31…35 градусів. У Миколаївській області до +36.
У Києві 2 вересня спека – +31…33 градуси, без опадів.
У Гідрометцентрі попередили, що 1-4 вересня у південних, східних, центральних областях та більшості районів Сумської, Тернопільської та Хмельницької областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
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