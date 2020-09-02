Сьогодні на заході України дощитиме, на решті території – спека до +36

В Україні сьогодні, 2 вересня, буде переважно спекотно, лише на заході очікуються опади.

У Волинській, Рівненській, Тернопільській, Чернівецькій, Івано-Франківській, Закарпатській та Львівській областях вдень прогнозують +22…27 градусів, дощитиме.

На решті території опадів не прогнозують. Температура повітря – +31…35 градусів. У Миколаївській області до +36.

У Києві 2 вересня спека – +31…33 градуси, без опадів.

У Гідрометцентрі попередили, що 1-4 вересня у південних, східних, центральних областях та більшості районів Сумської, Тернопільської та Хмельницької областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.