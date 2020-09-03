Пожежа на Луганщині: один військовий зник безвісти – Таран

Один з військових, які брали участь у гасінні пожежі в Луганській області, вважається зниклим безвісти. Про це журналістам повідомив міністр оборони Андрій Таран у Сєверодонецьку.

Таран не виключає смерті військовослужбовця. Міністр також оцінив опіки ще двох постраждалих військових як серйозні і повідомив, що їх представлять до державних нагород.

Також вогонь знищив одну бойову машину піхоти та одну вантажівку, додав Таран.

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Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 270 – порушення вимог пожежної безпеки.

За повідомленням ДСНС, відкритий моніторинг показує, що наразі на місці подій відкритого вогню немає. Пожежу ліквідує авіація.

Як повідомила ДСНС, 2 вересня внаслідок надзвичайної пожежної небезпеки на території Луганської області зафіксували 24 загоряння сухої трави на площі близько 1 тисячі 200 гектарів. Станом на 7-му годину 3 вересня ліквідовано 16 пожеж. Двоє військових отримали опіки.