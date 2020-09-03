На Луганщині гасять 6 осередків пожеж, опіків зазнали двоє військових

У Луганській області станом на ранок 3 вересня триває гасіння шести осередків пожеж сухої трави та лісових насаджень на загальній площі 945 гектарів у Кремінському, Новоайдарському та Станично-Луганському районах. Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Пожежі знищили 13 житлових будинків, вказують рятувальники.

«2 вересня внаслідок надзвичайної пожежної небезпеки на території області зафіксовано 24 загоряння сухої трави на площі близько 1 тисячі 200 гектарів. Станом на 7-му годину 3 вересня ліквідовано 16 пожеж. Внаслідок пожежі дві особи з опіками різних ступенів тяжкості госпіталізовані», – ідеться в повідомленні.

Раніше штаб операції Об’єднаних сил інформував, що опіків зазнали двоє військових, які гасили пожежу в безпосередній близькості до лінії розмежування.