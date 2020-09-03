Лісову пожежу на Харківщині гасять на площі близько 100 гектарів, пожежі в селах ліквідовано – ДСНС

Станом на 7:00 3 вересня осередки пожежі в населених пунктах Гороб’ївка та Грянинівка Дворічанського району Харківської області ліквідовано, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, триває гасіння осередку лісової пожежі на площі близько 100 гектарів.

«До гасіння залучено 395 чоловік та 61 одиниця техніки, з них від ДСНС 215 чоловік особового складу та 49 одиниць техніки у тому числі 2 пожежних літаки та 1 вертоліт», – ідеться в повідомленні.

Дані про пожежу хвойного лісу Дворічанського лісництва Куп’янського лісгоспу на околиці села Горобівка Дворічанського району Харківської області надійшли 2 вересня о 12:55. Унаслідок пожежі знищено 22 житлових будинки, відселено 33 людини, через отруєння продуктами горіння по медичну допомогу звернувся один постраждалий.

В Україні, за прогнозами Укргідрометцентру, найближчим часом переважатиме тепла і посушлива погода. У ДСНС заявляли, що через це упродовж 2-4 вересня у південній частині, східних, центральних областях та більшості районів Сумської і Хмельницької областей переважатиме найвищий рівень пожежної небезпеки.