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02 вересня 2020, Київ 23:34
Новини | Події

У Києві сталася пожежа на 34-му поверсі новобудови – ДСНС

До гасіння пожежі залучали 18 пожежників і чотири одиниці техніки (фото ілюстративне)

У 35-поверховій будівлі в Києві 2 вересня виникла пожежа на 34-му поверсі, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«2 вересня до ДСНС надійшла інформація, що у Печерському районі по вулиці Іоанна Павла ІІ 12, у 35-поверховій новобудові виникла пожежа на 34 поверсі. До гасіння пожежі залучено 18 пожежників і чотири одиниці техніки. О 20:57 пожежу ліквідовано на площі 15 м кв», – йдеться в повідомленні.

У ЗМІ повідомляли, що пожежа сталася у недобудованому житловому комплексі Taryan Towers на Печерську.

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