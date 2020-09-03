На Харківщині через пожежу оголосили надзвичайну ситуацію регіонального рівня

Харківська регіональна комісія з питань техногенної й екологічної безпеки ухвалила рішення про оголошення надзвичайної ситуації регіонального рівня у зв’язку з масштабною пожежею на території Дворічанського лісництва на Харківщині.

«У зв’язку з пожежами в Дворічанському районі КТЕБ та НС області ухвалено рішення про оголошення надзвичайної ситуації регіонального рівня, що сприятиме отриманню виплат від держави для компенсації людям, які внаслідок пожежі втратили житло», – написав у фейсбуці голова Харківської обласної державної адміністрації Олексій Кучер.

Пожежа в лісництві спалахнула 2 вересня і поширилася на площу до 500 гектарів. Згодом через сильний вітер вогонь поширився у напрямку населених пунктів Гороб’ївки та Гряниківки.

За даними головного управління ДСНС у Харківській області, внаслідок пожежі знищено 22 житлові будинки, відселено 33 людини і через отруєння продуктами горіння шпиталізували одну людину.

За фактом пожежі поліція відкрила кримінальне провадження за статтею «умисне знищення або пошкодження майна».

Вранці 3 вересня в ДСНС повідомляли, що лісову пожежу на Харківщині гасять на площі близько 100 гектарів, пожежі в селах ліквідовані.