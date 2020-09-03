Штаб ООС повідомив про загибель військового під час ліквідації пожежі на Луганщині

Один з військових, які брали участь у протидії пожежі в Луганській області, загинув, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

За повідомленням, загиблий – старшина Артем Бондаренко. Раніше його вважали безвісти зниклим.

«Тіло військовослужбовця знайшли під завалами бліндажа. Як стверджують побратими, в той час, коли вони гасили пожежу, що стрімко наближалася до позицій, Артем займався евакуацією військового майна. Командування Об’єднаних сил висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблого воїна», – повідомляє штаб.

Раніше 3 вересня міністр оборони Андрій Таран повідомив на брифінгу, що один з військових зник безвісти.

Як повідомила ДСНС, 2 вересня внаслідок надзвичайної пожежної небезпеки на території Луганської області зафіксували 24 загоряння сухої трави на площі близько 1 тисячі 200 гектарів. Станом на 7-му годину 3 вересня ліквідовано 16 пожеж. Двоє військових отримали опіки.