У сусідній з Україною області Росії також тривають пожежі, є жертви

У трьох районах сусідньої з Україною Ростовської області Росії оголошений режим надзвичайної ситуації через природні пожежі, повідомило 3 вересня МНС Росії. Унаслідок стихії загинули щонайменше двоє людей, постраждали 46.

Найбільш складна ситуація фіксується в Тарасівському районі, де горить ліс на площі близько 500 гектарів, евакуйовано понад 300 осіб.

Для евакуйованих розгорнуті п’ять пунктів тимчасового розміщення.

У ліквідації пожежі задіяні понад 500 осіб, понад 140 одиниць техніки, в тому числі два вертольоти і літак Бе-200.