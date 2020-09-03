Через пожежі на Луганщині відкрили провадження – прокуратура

Через пожежі на Луганщині відкрили провадження, повідомив Офіс генерального прокурора.

Розслідування здійснюється за частиною 2 статті 270 Кримінального кодексу України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей).

За даними слідства, 2 вересня на території Новоайдарського та Станично-Луганського районів Луганської області виникли серії пожеж в природному середовищі, які охопили загальну площу понад 2000 гектарів. Внаслідок вогню загинув один військовий Збройних сил України, двоє отримали опіки.

Так само 2 вересня спалахнули пожежі в Харківській області.

За даними Офісу президента, через пожежі в Харківській та Луганській областях без житла залишилися 33 людини. Усі, хто втратив дім, мають отримати до 300 тисяч гривень компенсації.