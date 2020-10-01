ДСНС: кількість загиблих внаслідок пожеж на Луганщині зросла до 9

Внаслідок пожеж у Луганській області, що спалахнули 30 вересня, загинули, за останніми даними, дев’ять людей, ще 10 – шпиталізовані, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Раніше повідомляли про п’ятьох загиблих.

«За оперативними даними, вогнем пошкоджено орієнтовно 250 будівель (Воронове – 70, Сиротино – 64, Метьолкіне – 30, Муратове – 26, Капітанове – 20, Осколонівка – 20, Кряківка – 2, Трьохізбенка – 2). Евакуйовано 120 людей», – йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, упродовж доби 30 вересня на території Луганської області було зафіксовано 146 пожеж в природних екосистемах, 82 пожежі вже ліквідували, продовжується гасіння 64.

Роботу пожежників ускладнили погодні умови (вітер з ураганними поривами до 20 м/с, тривалий засушливий період). Через це вогонь швидко поширився на значну площу.

«Найбільш складна ситуація склалася вздовж лінії розмежування від Станиці-Луганської до Сєверодонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів (Болотинне, Станиця-Луганська, Вільхова, Малинове, Піщане, Нижньотепле, Артема, Геївка, Лобачеве, Трьохізбенка, Кряківка, Капітанове, Муратове, Осколонівка, Боброве, Борівське, Воронове, Сиротине, Метьолкіне, Сєверодонецьк, Байдівка, Половинкине)», – додали у ДСНС.

Раніше в поліції повідомили про відкриття семи кримінальних проваджень за фактом пожеж.

Про точну причину пожеж у ДСНС не повідомляють. Водночас військові заявили, що їх спричинили обстріли з боку підтримуваних Росією бойовиків.

«Учора, 30 вересня, противник, застосувавши трасуючі кулі здійснив підпал сухої трави на різних ділянках місцевості на Луганщині. Через сильні пориви вітру окремі осередки загорання за кілька годин перетворилися на справжню вогняну стихію, що загалом охопила понад 85 гектарів», – заявили у штабі ООС.