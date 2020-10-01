Шмигаль: уряд виділить кошти для допомоги постраждалим від пожеж на Луганщині

Уряд виділить кошти з резервного фонду державного бюджету для допомоги постраждалим та подолання наслідків пожеж в Луганській області. Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Сума збитків ще встановлюється. Очікуємо оперативних розрахунків від Луганської обласної військово-цивільної адміністрації та ДСНС. Зараз важливо якнайшвидше допомогти людям. На місці в цілодобовому режимі працюють рятувальники та особисто голова ДСНС Микола Чечоткін. Для оперативної взаємодії з Урядом на місце за моїм дорученням терміново вилетіла урядова команда в складі першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового, першого заступника міністра реінтеграції Ростислава Замлинського та голови Держлісагентства Василя Кузьовича», – мовиться у повідомленні.

Він додав, що ситуацію щодо гасіння лісової пожежі в Луганській області сьогодні розгляне комісія ТЕБ і НС.

Внаслідок масштабних пожеж у Луганській області, що спалахнули 30 вересня, загинули п’ятеро людей, 10 – постраждали і шпиталізовані, 120 – евакуйовані. До гасіння пожеж залучили понад тисячу людей і більше ніж 200 одиниць техніки.

В поліції повідомили про відкриття семи кримінальних проваджень за фактом пожеж.