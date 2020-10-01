МВС: число загиблих у пожежах на Луганщині зросло до 5

Внаслідок масштабних пожеж у Луганській області, що спалахнули 30 вересня, загинули п’ятеро людей, 10 – постраждали і шпиталізовані, 120 – евакуйовані, повідомила 1 жовтня пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

«Впродовж доби 30 вересня на території Луганської області було зафіксовано 146 пожеж, з яких станом на ранок 1 жовтня ліквідовано 82 пожежі, продовжується гасіння 64, які внаслідок надзвичайно складних погодних умов (сильний вітер) швидко розповсюдились на значну площу. Найбільш складна ситуація склалася вздовж лінії розмежування від Станиці-Луганської до Сєверодонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомляли про чотирьох загиблих.

До гасіння пожеж залучили понад тисячу людей і більше ніж 200 одиниць техніки.

У міністерстві додали, що оперативна урядова група на чолі з першим заступником міністра внутрішніх справ Сергієм Яровим вилетіла на місце лісових пожеж у Луганській області для координації дій всіх сил.

Раніше в поліції повідомили про відкриття семи кримінальних проваджень за фактом пожеж.