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01 жовтня 2020, Київ 08:02
Новини | Події

Обстріл з боку бойовиків спричинив пожежу біля Станиці Луганської – РДА

Обстріл бойовиків в районі Станиці Луганської спровокував лісову пожежу біля КПВВ. Про це сьогодні вночі повідомили у Станично-Луганській районній держадміністрації.

«За повідомленнями мешканців Станиці Луганської, починаючи з 23:30 фіксуються постріли зі зброї великого калібру з окупованої території. Після чого відчуваються гучні розриви снарядів в районі КПВВ. Десь о 00:20 поступило повідомлення про пожежу у лісовому масиві біля КПВВ», – мовиться у повідомленні.

30 вересня Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила про нові лісові пожежі, які вдруге менш як за місяць спалахнули в Луганській області.

За даними Офісу генпрокурора, в результаті пожеж загинули троє людей, ще трьох госпіталізували з отруєнням чадним газом.

Прокуратура розпочала провадження провадження за частинами 1, 2 статті 270 КК України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

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