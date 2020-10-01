У пожежі на Луганщині загинули троє людей – генпрокурор

За фактами масштабних пожеж на Луганщині, в результаті яких загинули троє людей і троє госпіталізовані, розпочаті кримінальні провадження. Про це повідомила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

«Щойно керівник Луганської обласної прокуратури вкотре за день доповів про розповсюдження лісових пожеж на Луганщині. Ситуація в регіоні напружена - охоплені полум‘ям понад 9300 га. Станом на зараз троє людей загинули, один із них – лісничий, ще троє потерпілих госпіталізовані з отруєнням чадним газом. Пошкоджені вогнем кілька десятків будинків та громадських споруд. Вогонь оточив Сєвєродонецьк», – мовиться у повідомленні.

Прокуратура розпочала провадження провадження за частинами 1, 2 статті 270 КК України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).

За даними прокуратури станом на вечір 30 вересня на Луганщині зафіксовано 146 пожеж лісових масивів, трави та чагарників в Старобільському, Станично-Луганському та Новоайдарському районах. 82 пожежі ліквідовані. Через пориви вітру полум’я стрімко розповсюджується. Евакуйовано 95 людей.

До боротьби з пожежами залучені підрозділи рятувальників Луганщини, Донеччини, Харківщини, Дніпропетровщини та Полтавщини.

30 вересня Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила про нові лісові пожежі, які вдруге менш як за місяць спалахнули в Луганській області.