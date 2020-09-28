Пожежі в Одесі: прокуратура передала акт проти ексочільника ДСНС в області до суду

Прокуратура Одеської області передала до суду обвинувальний акт щодо колишнього керівника Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора 28 вересня.

Ексголову обласного управління ДСНС звинувачують у службовій недбалості через три масштабні пожежі, які відбулися в Одесі протягом 2019 року.

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«Внаслідок злочинної недбалості колишнього посадовця, відповідального за здійснення державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки, системного невиконання ним своїх обов’язків та неналежного контролю за діями підлеглих, протягом 2019 року на території Одеси сталося три масштабних пожежі, в яких загинули люди», – повідомляє пресслужба ОГП.

Йдеться про пожежі в обласному центрі психічного здоров’я, у готелі «Токіо-Стар» та в одеському коледжі. Загалом через них загинули 33 людини.

За повідомленням, досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюють слідчі управління ДБР в Миколаєві за «силової підтримки» співробітників управління Служби безпеки України на Одещині.

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У січні ДБР заявила, що повідомила про підозру ексочільнику колишньому начальнику головного управління Державної служби з надзвичайних ситуації в Одеській області через пожежі на кількох об’єктах міста. Тоді в повідомленні Бюро йшлося про чотири пожежі: три в 2019 році та одну – в дитячому таборі «Вікторія» 2018-го.

Після останньої масштабної пожежі в Одесі з 16-ма загиблими – у коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу – був звільнений керівник ГУ ДСНС в Одеській області Віктор Федорчак.