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22 вересня 2020, Київ 19:27
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В одеському порту просто неба лежать тонни вибухонебезпечної селітри – відео

В одеському порту просто неба лежать тонни вибухонебезпечної селітри – відео
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В одеському порту просто неба лежать тонни вибухонебезпечної селітри – відео

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У місто Южне, що під Одесою, нітрат амонію привозять із Туреччини та Болгарії. За червень і серпень тут вивантажили 12 тисяч тонн селітри. Хімікат продають українським фермерам – вони використовують його як добриво. Поки небезпечний вантаж лежить на причалі, прямо над ним проводять зварювальні роботи. Згідно з Державним стандартом України, запаковану аміачну селітру дозволено зберігати на відкритих майданчиках не більше місяця. Хімікат лежить під палючим сонцем з липня. А в одному ряду складено понад тисячу тонн. В адміністрації порту «Південний» впевнені, що жодних порушень немає. Кажуть, що аміачна селітра упакована в спеціальні мішки, які захищають її від нагрівання. (Відео Current time)

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