Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
04 лютого 2021, Київ 21:57
Новини | Міжнародні

США та Франція закликають Ліван сформувати уряд та провести розслідування вибуху в Бейруті

Вибух у Бейруті, Ліван, 4 серпня 2020 року

Сполучені Штати Америки та Франція закликають Ліван сформувати уряд та надати «швидкі результати» розслідування вибуху в Бейруті в серпні 2020 року.

У спільній заяві державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан йшлося, що Ліван потребує «достовірного та ефективного уряду», щоб імплементувати реформи для підтримки допомоги міжнародних донорів.

Вони заявили, що очікують прозоре та вільне від «будь-якого політичного впливу» розслідування вибуху в Бейруті.

Відео з дрона демонструє обсяги руйнувань від вибуху в Бейруті
Embed
Відео з дрона демонструє обсяги руйнувань від вибуху в Бейруті

No media source currently available

0:00 0:01:23 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Уряд Лівану пішов з посади після масштабного вибуху в порту Бейрута, в результаті якого загинули понад 200 людей.

За даними влади, вибухнули майже 3000 тонн аміачної селітри, яку використовують для виробництва добрив та вибухових речовин. Їх зберігали в неналежних умовах у порту Бейрута.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG