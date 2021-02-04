США та Франція закликають Ліван сформувати уряд та провести розслідування вибуху в Бейруті

Сполучені Штати Америки та Франція закликають Ліван сформувати уряд та надати «швидкі результати» розслідування вибуху в Бейруті в серпні 2020 року.

У спільній заяві державний секретар США Ентоні Блінкен та міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан йшлося, що Ліван потребує «достовірного та ефективного уряду», щоб імплементувати реформи для підтримки допомоги міжнародних донорів.

Вони заявили, що очікують прозоре та вільне від «будь-якого політичного впливу» розслідування вибуху в Бейруті.

Уряд Лівану пішов з посади після масштабного вибуху в порту Бейрута, в результаті якого загинули понад 200 людей.

За даними влади, вибухнули майже 3000 тонн аміачної селітри, яку використовують для виробництва добрив та вибухових речовин. Їх зберігали в неналежних умовах у порту Бейрута.