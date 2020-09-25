Пожежа в житловому будинку у Харкові – дві людини загинули

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що в результаті пожежі в житловому будинку у Харкові напередодні ввечері загинули дві людини.

«24 вересня о 18:10 у Харкові на вуиці Конторській, 18, у квартирі на другому поверсі двоповерхового житлового будинку на 8 квартир виникла пожежа, внаслідок якої загинуло 2 особи. 25 вересня о 01:10 пожежу ліквідовано», – йдеться в повідомленні.

Що стало причиною пожежі наразі невідомо.

За даними ДСНС, усього минулої доби в Україні сталося 575 пожеж, в яких три людини загинули і троє постраждали.