Через пожежу у багатоповерхівці в Києві постраждала 1 людина, вогонь повністю загасили – рятувальники

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій уточнили, що в результаті пожежі у багатоповерхівці на Троєщині у п’ятницю вранці постраждала одна людина – з 13-го поверху медикам передали потерпілу з отруєнням чадним газом.

Згідно з інформацією рятувальників, о 08:54 пожежу локалізували, а о 09:16 ліквідували.

Повідомляється, що пожежа виникла в одній із квартир на 12-му поверсі 16-поверхівки. Дим випустили, квартири перевірили, додали в ДСНС.

Раніше сьогодні повідомлялося, що на житловому Масиві Троєщина, що в Деснянському районі Києва, на вулиці Закревського, сталася пожежа в одній із квартир, через що довелося евакуювати людей із суміжних квартир та верхніх поверхів. Про причину пожежі наразі невідомо.