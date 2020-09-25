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25 вересня 2020, Київ 09:57
Новини | Події

У 16-поверхівці на Троєщині в Києві сталася пожежа, людей з верхніх поверхів евакуйовують – ДСНС

Про причину пожежі наразі не повідомляють (фото ілюстративне)

Вранці у п’ятницю на житловому Масиві Троєщина, що в Деснянському районі Києва виникла пожежа у багатоповерхівці, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

«25 вересня о 8:23 надійшло повідомлення про пожежу у 16-поверховому житловому будинку по вул. Закревського 41а, що у Деснянському районі столиці. Прибувши, вогнеборці встановили загоряння на 12-му поверсі. Проводиться евакуація людей із суміжних квартир та верхніх поверхів. О 8:54 пожежу локалізовано, триває ліквідація», – йдеться в повідомленні.

Про причину пожежі наразі не повідомляють.

Раніше сьогодні повідомлялося, що у житловому будинку в Харкові напередодні ввечері сталася пожежа, дві людини загинули.

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