Пожежа в одеському коледжі: прокуратура повідомила про ще одну підозрювану

Прокуратура Одеської області повідомила про підозру завідувачці господарством коледжу в Одесі, де внаслідок пожежі загинуло 16 людей. Про це йдеться в заяві прокуратури 13 січня.

Жінку підозрюють у службовій недбалості, яка причинила тяжкі наслідки. В разі обвинувального вироку ця стаття передбачає позбавлення волі на термін від двох до п’яти років із можливістю штрафу.

За версією правоохоронців, Державна служба з надзвичайних ситуацій ще в червні 2014 року склала акт про грубі порушення пожежної безпеки. Проте співробітниця, яка відповідала за протипожежний стан приміщень, нібито не усунула порушення та не забезпечила можливість безперешкодної евакуації з коледжу під час пожежі.

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«Незважаючи на наявність неусунутих порушень вимог пожежної безпеки, жінка, як член комісії, погодилась з її висновком про готовність учбового корпусу коледжу до нового навчального року», – заявляють у прокуратурі.

Зараз правоохоронці вирішують питання про обрання підозрювані запобіжного заходу.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

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Пожежа в одеському коледжі економіки почалася вранці 4 грудня, загинули 16 людей. 11 грудня було обрано запобіжний захід (цілодобовий домашній арешт) для єдиного поки підозрюваного у справі – директорки Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любові Кочерги, її підозрюють у службовій недбалості.