В Одесі невідомий увірвався в аеропорт та почав силою евакуювати людей

В Одесі невідомий зранку 8 січня увірвався в аеропорт і став кричати про мінування об’єкту, чоловіка затримали. Раніше до поліції справді поступало повідомлення про мінування міжнародного аеропорту Одеса, повідомляє пресслужба Головного управління поліції в Одеській області.

«Збивши шлагбаум, правопорушник на мікроавтобусі увірвався на територію аеропорту, після чого забіг всередину будівлі та наказав персоналу і пасажирам евакуюватися. Чоловіка, що перебував у явно неадекватному стані, негайно затримали. В ході огляду транспортного засобу молодика правоохоронці вилучили пневматичну зброю», – говориться в повідомленні національної поліції.

Колишній радник голови ГУНП в Одеській області Руслан Форостяк також повідомляв, що на верхньому одязі молодого чоловіка був надпис «Совість».

Наразі поліція перевіряє його причетність до повідомлення про мінування аеропорту та інших об’єктів Одеси. За даними місцевих ЗМІ, невідомий «телефонний терорист» також повідомляв про мінування СБУ та Одеської міської ради. Розслідується завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності, наразі аеропорт та інші нібито заміновані об’єкти працюють в штатному режимі.