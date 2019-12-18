«Я дивом вижив у пеклі» – пожежник, який отримав важкі травми, рятуючи людей в Одеському коледжі

У Військово-медичному клінічному центрі Південного регіону продовжують лікувати п’ятьох співробітників ДСНС, які постраждали внаслідок пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. У військовий шпиталь рятувальників перевели із різних лікувальних закладів міста за клопотанням волонтера Андрія Танцюри – він і його команда опікуються справами шпиталю з 2014 року.

Командир пожежно-рятувального відділення, сержант служби цивільного захисту населення Артем Щербаков зустріне Новий рік на шпитальному ліжку.

Головне – живий. Вижив посеред пекла, яким стала для Одеси й одеситів «надзвичайна ситуація техногенного характеру державного рівня». Адже саме так фахівці офіційно йменують пожежу у коледжі, яка сталася два тижні тому, 4 грудня.

Серед численних травм, які отримав Артем, – перелом кісток тазу. Реабілітація, сказали йому лікарі, буде тривалою.

Найжахливіша з пожеж

Працюючи пожежним із 2008 року і ліквідовуючи наслідки різних надзвичайних ситуацій, Артем Щербаков визнає: пожежа в Одеському коледжі – найжахливіша на його пам’яті.

– Багато чого ускладнювало нашу роботу у коледжі: майже чотириметрова висота стель у будівлі, вузькі заплутані коридори, значна площа розповсюдженості вогню, сильне задимлення приміщень. Люди кричали з вікон, махали, а посеред диму їх не було видно. Арка у дворі коледжу невисока, спецтехніці не одразу вдалося заїхати. Щоб потрапити на п’ятий поверх, крім трьохколінної драбини були змушені використовувати ще й штурмову.

– Через який час прибули на місце пожежі?

– 3-4 хвилини після повідомлення. Від вулиці Буніна, де знаходиться наша частина, до Троїцької, де коледж, – кілька кварталів.

– У боротьбі з вогнем чи мали рятувальники відповідні засоби захисту?

– Звісно, так. Бойовий одяг, засоби захисту, рукавиці.

– Пригадуєте той момент, коли біда сталася із вами?

– Через обрушення – тільки-но я піднявся на останню сходинку перед майданчиком на другому поверсі, хотів змінити свого колегу...

Здавалося, завалилося геть усе, каміння летіло звідусіль.

Перші дні після того рятувальник Артем Щербаков провів у реанімаційному відділенні, звітував у Facebook волонтер Андрій Танцюра.

Згодом, Артема перевели з реанімації у палату нейрохірургічного відділення. Там він ще немало часу має провести, лежачи в одному положенні. Волонтери привезли ортопедичний матрац.

Взагалі, діляться волонтери, питання сучасних функціональних медичних ліжок у військовому шпиталі стоїть гостро.

– Артеме, а що необхідне у роботі пожежних? Розповідають, що два бізнесмени, випускники цього коледжу, подарують рятувальникам так званий «куб життя» (надувна подушку великого розміру, що дозволяє рятуватися людям, які вистрибують із охоплених вогнем будівель – ред.). У роботі допоможе?

– Однозначно. Заощадить час, що витрачається на евакуацію людей за допомогою драбини, висоти якої не усюди й не завжди вистачає. Збереже людські життя – це найголовніше.

Попередньо, пожежа в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на вулиці Троїцькій в Одесі сталася через несправність електропроводки або побутових приладів. Про це 17 грудня заявив очільник регіонального управління Національної поліції Олег Бех. За його словами, остаточні висновки будуть зроблені на підставі пожежно-технічної експертизи вилученого з місця події.

За даними поліції, непізнаними на сьогодні залишаються 11 тіл. Загалом жертвами трагедії стали 16 людей – неповнолітніх і доросли

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