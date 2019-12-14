В Одесі завершили роботи з ліквідації наслідків пожежі в коледжі

Станом на ранок 14 грудня роботи з ліквідації наслідків пожежі в Одеському коледжі економіки завершені. Про це повідомили у ДСНС.

«Всього з початку розбирання завалу вивезено близько 3 тисяч 124 метрів кубічних будівельних конструкцій. До робіт було залучено 182 осіб та 26 одиниць техніки, з них від ДСНС 68 осіб особового складу та вісім одиниць техніки», – мовиться у повідомленні.

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Пожежа в одеському коледжі економіки почалася вранці 4 грудня, загинули 16 людей. 11 грудня було обрано запобіжний захід (цілодобовий домашній арешт) для єдиного поки підозрюваного у справі – директорки Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любові Кочерги, її підозрюють у службовій недбалості.