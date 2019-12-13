СБУ проводить обшуки в Одеській ДСНС через пожежу в коледжі

Служба безпеки України повідомила про обшуки у службових приміщеннях управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Одещини через пожежу в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Як зазначається, відомство відкрило провадження за статтею «службова недбалість».

«За оперативною інформацією, окремі керівники ГУ ДСНС намагалися приховати та знищити документацію щодо проведеної перевірки протипожежного стану та надання дозволу на експлуатацію приміщень навчального закладу. Для документування дій посадовців тривають слідчі дії в адміністративних будівлях Одеського міського управління та Головного Управління ДСНС України в Одеській області. Наразі вилучаються матеріали, що підтверджують причетність до протиправної діяльності посадовців ДСНС», – мовиться на сайті СБУ.

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Пожежа в одеському коледжі економіки почалася вранці 4 грудня, загинули 16 людей. 11 грудня було обрано запобіжний захід (цілодобовий домашній арешт) для єдиного поки підозрюваного у справі – директорки Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любові Кочерги, її підозрюють у службовій недбалості.