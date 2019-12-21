Гончарук розповів про причини пожежі в одеському коледжі

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив про результати роботи урядової комісії із розслідування причин пожежі в Одеському коледжі економіки.

«За основною версією, це сталося через займання побутового електричного обладнання на третьому поверсі коледжу. Звідти пожежа поширилася. Люди не могли евакуюватися, бо один із виходів був зачинений. Основними причинами є недбале ставлення керівництва та персоналу коледжу до протипожежної безпеки», – написав він у своєму телеграм-каналі.

Також він повідомив про призначення нового керівника ДСНС Одещини – Вадима Шулюка.

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Пожежа в одеському коледжі економіки почалася вранці 4 грудня, загинули 16 людей. 11 грудня було обрано запобіжний захід (цілодобовий домашній арешт) для єдиного поки підозрюваного у справі – директорки Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу Любові Кочерги, її підозрюють у службовій недбалості.