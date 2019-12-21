На одеському пляжі запалили слово «SOS»

В Одесі закликали рятувати узбережжя та зелені зони від забудови – акцію провели між двома будівельними майданчиками на маленькому пляжі.

Активісти партії «Національний корпус» та громадської організації «Автомайдан», а також інші одесити виклали на піску вогнем слово «SOS», подивились старі одеські фото та обговорили, як можна протистояти забудові одеських пляжів.

Акція відбулася між двома майбутніми ділянками, де будують просто на пляжі – з одного боку від активістів розташувалася багатоповерхівка, яку почали будувати ще на початку 2000-х років, а з іншого – ділянка, яку міська влада виділила під забудову компанії ТОВ «Варда Плюс».

Активісти наголошують, що згідно із планами підприємства, на пляжі мають побудувати кілька котеджів та багатоповерхівку. Наприкінці листопада активісти навіть зносили паркан, які поставили навколо ділянки, а 13 грудня рішенням суду будівництво там заборонили. Слідство досі триває.

Один із організаторів акції Сергій Варламов наголосив у коментарі Радіо Свобода, що акція 21 грудня є мирною, і вони не бачать сенсу зносити паркан знову – його відновили за кілька днів після знесення. Зараз на паркані написано, що всі будівельні роботи, а також виділення ділянки проводилося та буде проводитися на законних підставах.

«ТОВ «Варда плюс» користується земельною ділянкою площею 0,6844 га за адресою Французький бульвар, 1/5 на підставі укладеного із Одеською міською радою договору оренди від 06.08.2019. 02.09.2019 управління державного архітектурно-будівельного контролю міської ради видало ТОВ «Варда плюс» дозвіл на виконання будівельних робіт № ОД112192452146», – говориться в тому числі на паркані.

«Нас завжди намагаються виставити радикалами, які можуть тільки ламати. Але ми проводили тут медійні акції, писали із Віталієм Устименком запити, і ось тепер будівництво під арештом. Рік тому в нас була акція Одеса SOS і зараз ми знову тут, оскільки нічого із забудовою пляжів не змінилося», – говорить Варламов.

Крім нього та Устименка з «Автомайдану» на пляжі виступали активісти кількох громадських організацій, у тому числі Юрій Дяченко з «Демократичного Альянсу», Юрій Нікітін зі «Збережемо Одесу разом» та інші.

Спочатку активісти демонстрували присутнім фотографії старої Одеси – ті, де узбережжя ще не забудовано, як вони кажуть, а потім запалили надпис «SOS» та фаєри.