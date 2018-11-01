Субпідрядника табору «Вікторія» підозрюють у привласненні 1,7 мільйонів гривень з бюджету – ГПУ

Прокуратура Одеської області повідомила керівникові субпідрядної організації, що реконструювала табір «Вікторія», про підозру у заволодінні 1,7 мільйона гривень бюджетних коштів, повідомляє речник Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко.

«Керівник товариства з обмеженою відповідальністю підозрюється у заволодінні частиною коштів, що надійшли з місцевого бюджету на виконання будівельних робіт у дитячому таборі. З’ясовано, що на рахунки низки компаній з ознаками фіктивності зараховано понад 1, 7 мільйонів гривень за виконання умов договору у той час, як будівельно-монтажні та інші роботи ці підприємства не здійснювали», – повідомив Лисенко.

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Він додав, що раніше директору компанії обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, однак правоохоронці вручили йому клопотання про зміну заходу на тримання під вартою.

У вересні 2018 року прокурор Одеської області Олег Жученко повідомляв, що керівника цього підприємства підозрюють у привласненні 400 тисяч гривень коштів, отриманих від місцевої влади на реконструкцію дитячого табору.

16 вересня 2017-го в Одесі загорівся один із корпусів дитячого табору «Вікторія». На той момент у таборі перебували понад 40 дітей, троє з них загинули. За попередніми висновками слідства, причиною пожежі стало порушення правил пожежної безпеки.

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24 квітня Київський районний суд Одеси призначив Наталії Цокур (Янчик), виховательці табору «Вікторія», покарання у вигляді позбавлення волі терміном на три роки з випробувальним строком два роки. Також їй заборонили протягом двох років обіймати посади, пов’язані з протипожежною безпекою. Її визнали винною в «неналежному виконанні обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей». Сама жінка заявила, що визнає свою провину.

Під вартою у справі також перебуває директор закладу Петрос Саркісян.