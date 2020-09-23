Пожежу на звалищі у Києві, через яку були задимлені кілька районів, загасили – ДСНС

Пожежу на стихійному сміттєзвалищі у Дарницькому районі Києва у другій половині дня вівторка ліквідували, повідомили в столичному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій.

«Пожежа супроводжувалася тлінням окремих осередків сміття, а також загорянням торфу. Протягом двох діб рятувальники здійснювали проливання усіх осередків тління, найбільша загальна площа займання сягала 21 вересня орієнтовно 2000 кв. м. Також за допомогою колісних екскаваторів та вантажних самоскидів столичні комунальні служби здійснювали підвоз землі для засипання осередків займання», – повідомили рятувальники 22 вересня.

Про пожежу на смітттєзвалищі на перетині вулиць Ревуцького та Колекторна в Дарницькому районі Києва стало відомо вдень 20 вересня. За даними ДСНС, початкова площа пожежі склала 500 м.кв. О 17:00 неділі пожежу вдалось локалізувати, але не загасити повністю. 21 вересня влада повідомила, що через пожежу у Дарницькому районі у деяких районах міста спостерігається значне задимлення, зокрема і через те, що пожежа частково перекинулася на торфовища.