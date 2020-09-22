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22 вересня 2020, Київ 10:19
Новини | Події

На Херсонщині горять 20 гектарів лісу – ДСНС

Понад 100 рятувальників гасять пожежу. Крім звичної спецтехніки, залучили до робіт і два літаки (фото ілюстративне)

У Голопристанському районі Херсонської області вирує лісова пожежа, повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

«21 вересня до ДСНС надійшла інформація, що у Голопристанському районі на території лісового масиву виникла пожежа на площі приблизно 20 га. На гасіння пожежі одразу були спрямовані пожежно-рятувальні підрозділи. Загрози населеним пунктам немає», – йдеться в повідомленні.

За даними рятувальників, понад 100 осіб гасять пожежу, крім звичної спецтехніки, залучили до гасіння два літаки.

Повідомляється, що станом на ранок 22 вересня відкритого вогню немає, спостерігається тління окремих осередків лісової підстилки та залишків деревини.

За даними Укргідрометцентру, 22 вересня в Україні, крім більшості районів Закарпатської та Чернігівської областей, спостерігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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