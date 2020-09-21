У деяких районах Києва спостерігається значне задимлення через пожежу на сміттєзвалищі – ДСНС

В столичному управлінні Держслужби знадзвичайних ситуацій повідомили, що станом на ранок 21 вересня через пожежу на сміттєзвалищі у Дарницькому районі у деяких районах міста спостерігається значне задимлення. Як вказують рятувальники, причина у тому, що пожежа частково перекинулася на торфовища.

«Наразі відкритого вогню немає. Триває проливання окремих осередків тління, із залученням спеціальної інженерної техніки. На місці від ДСНС працюють 4 пожежні автоцистерни, рукавний автомобіль та 22 вогнеборці», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що про пожежу на смітттєзвалищі на вулиці Ревуцького у Києві стало відомо напередодні. За даними ДСНС, площа пожежі склала 500 м.кв. О 17:00 неділі пожежу вдалось локалізувати, але не загасити повністю.

До складу Дарницького району Києва, розташованого на лівому березі Дніпра, входять мікрорайони Нова Дарниця, Позняки, Осокорки, Харківський масив, Село Шевченка, Рембаза, Червоний хутір та Бортничі.