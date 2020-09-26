У Житомирі гасять масштабну пожежу на звалищі

У Житомирі 26 вересня продовжують гасити масштабну пожежу на звалищі. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«25 вересня о 22:05 до Служби порятунку «101» м. Житомир від керівника комунального підприємства надійшло повідомлення загорання на території полігону твердих побутових відходів, що в обласному центрі. На місці події було встановлено, що горять відходи на площі 400 кв.м. Труднощі у гасінні пожежі насамперед додають суха погода та сильний вітер. Крім того, гасіння ускладнюється також неможливістю під’їзду техніки та доступу особового складу до окремих осередків пожежі», – мовиться у повідомленні.

Зазначається, що пожежники постійно заливають тліючі ділянки, однак процеси горіння відбуваються всередині звалища на глибині 4 метрів.

«Тому було залучено бульдозер підприємства для розгрібання тліючого сміття. Для безперебійної подачі води пожежний автомобіль встановлений на водойму», – зазначили рятувальники.

Пожежу вдалося локалізувати вночі. На сьогодні її площу вдалося скоротити до близько 150 квадратних метрів.