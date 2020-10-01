Пожежі на Луганщині: у Сєвєродонецьку скасували заняття в школах

Через масштабні лісові пожежі на Луганщині у Сєвєродонецьку 1 жовтня скасували заняття у школах. Про це повідомили у військово-цивільній адміністрації міста.

«У зв’язку з необхідністю евакуації жителів селищ, які постраждали від пожеж, прийнято рішення призупинити навчальний процес 1 жовтня у сєвєродонецьких школах», – мовиться у повідомленні.

30 вересня Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила про нові лісові пожежі, які вдруге менш як за місяць спалахнули в Луганській області.

За даними Офісу генпрокурора, в результаті пожеж загинули троє людей, ще трьох госпіталізували з отруєнням чадним газом.

Прокуратура розпочала провадження провадження за частинами 1, 2 статті 270 КК України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки).