ДСНС: кількість загиблих внаслідок пожеж на Луганщині зросла до 4, 10 людей – у лікарні

Внаслідок масштабних пожеж у Луганській області загинули чотири людини (троє цивільних і один працівник лісгоспу), ще десять постраждалих шпиталізовані, евакуювали 120 людей, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Раніше повідомляли про трьох загиблих.

«На території Луганської області триває гасіння лісових пожеж у Новоайдарському, Старобільському та Станично-Луганському районах, де у зв’язку з сильними поривами вітру, відбулося поширення вогню. Найбільш складна ситуація склалася вздовж лінії розмежування від Станиці-Луганської до Сєверодонецька, де лісові пожежі набули загрозливого характеру для 22 населених пунктів», – йдеться в повідомленні.

У ДСНС додали, що збитки, кількість знищених і пошкоджених будівель і споруд – ще уточнюються органами місцевої влади.

Гасіння вогню триває «у цілодобовому режимі на усіх шести основних осередках пожеж».

Всього до гасіння залучено понад тисячу людей і більше ніж 200 одиниць техніки.

За прогнозом Укргідрометцентру, на території Луганської області з 1 по 5 жовтня буде спостерігатися малохмарна погода без опадів, 1 жовтня пориви вітру до 20 м/с, в інші дні вітер 3-12 м/с. Температура повітря вдень від 17 до 25 градусів.

30 вересня Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила про нові лісові пожежі, які вдруге менш як за місяць спалахнули в Луганській області.