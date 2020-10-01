Поліція: через пожежі на Луганщині відкрили 7 кримінальних проваджень

За фактом пожеж у Луганській області відкрили сім кримінальних проваджень за статтею «порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки», повідомляє Національна поліція.

«30 вересня на території Луганської області зафіксовано 146 пожеж у 32 населених пунктах. Найбільш масштабні пожежі сталися в лісових масивах Новоайдарського, Старобільського, Попаснянського та Станично-Луганського районах. Внаслідок пожеж загинуло 4 людини. До Сєвєродонецької лікарні госпіталізовано 12 постраждалих осіб. Евакуйовано мешканців населених пунктів Воронове, Сиротине та Метьолкіне», – йдеться в повідомленні.

На даний час локалізовано й ліквідовано пожежі на території Попаснянського та Старобільського районів, додали у поліції.

Кількість пошкоджених будівель та споруд у населених пунктах, де зафіксовані пожежі, а також розмір збитків ще встановлююють.

«Внаслідок пожеж загинули чотири людини – 70-річний машиніст Сєвєродонецького міськводоканалу (був доставлений із с. Сиротине), 46-річний лісник (виявлений в лісі неподалік с. Райгородка Новоайдарського району), 79-річна мешканка с. Воронове та 84-річна мешканка Новоайдарського району», – повідомили у поліції.

Гасіння пожеж триває, його ускладнює суха, вітряна погода.

У штабі операції Об’єднаних сил вранці 1 жовтня заявили, що пожежі, які спалахнули напередодні, спричинені збройними провокаціями підтримуваних Росією бойовиків із застосуванням трасуючих куль.

В Офісі президента України подякували рятувальникам, військовим і всім, хто залучений до гасіння пожеж на Луганщині та до порятунку людей, і наголосили на необхідності «чітко встановити причини такого масштабного розповсюдження вогню».

«Взяли до відома повідомлення генерального прокурора Ірини Венедіктової щодо кримінальних проваджень, розпочатих за фактом пожеж. Враховуємо також інформацію про провокативні обстріли, що могли здійснюватися з тимчасово окупованої території нашої держави незаконними збройними формуваннями та могли спричинити принаймні частину з цих пожеж у таких погодних умовах, які є в ці дні на лінії розмежування», – йдеться в заяві ОП.

30 вересня Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила про нові лісові пожежі, які вдруге менш як за місяць спалахнули в Луганській області.