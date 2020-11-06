Україна і Росія б'ються «планами дій» і на фронті: тиждень на Донбасі

Дуже стисло – про все важливе в регіоні за тиждень від команди Радіо Донбас.Реалі

Битва «планів дій»: Україна та Росія в Мінську домовилися надати своє бачення реанімації Мінських перемов щодо Донбасу, які потім, із власними доповненнями, ОБСЄ має перетворити на єдиний документ.

Пропозиції обох сторін вийшли цікавими: Росія (якщо вірити опублікованим виданням «Страна» документам) запропонувала, зокрема, згадати ОРДЛО в Конституції України, а після реінтеграції заборонити «людям з території решти України або іноземцям» збиратися на тій частині Донбасу в кількості більшою від 100 осіб.

Україна ж в особі голови української делегації в Мінську Леоніда Кравчука заявила про те, що вибори на окупованій частині Донбасу можна провести до 31 березня 2021 року (вивівши до цього російські збройні формування з її території). Причому Кравчук навіть не узгодив це з парламентарями, хоча саме Верховна Рада має ухвалити низку законів для реінтеграції Донбасу.

Єдиний збіг у пропозиціях від України та Росії – згадка 2050 року: саме до цього терміну Росія пропонує обмежити термін «особливого статусу» для Донбасу, Україна – дію «вільної економічної зони». Цікаво також, що Росія подала свої пропозиції від імені так званих «самопроголошених республік» (угруповань «ДНР/ЛНР», що діють на окупованій частині Донбасу за участі та підтримки Росії – ред.), вдаючи, що вона не є стороною конфлікту.

В ефірі ми розбираємося, що ж робитиме ОБСЄ з такими полярними пропозиціями, і це при тому, що одна сторона не визнає суб'єктність іншої.

Після загибелі двох морпіхів на Донбасі минулої п'ятниці Україна не наважилась оголосити про зрив перемир'я, хоча обстріли, очевидно, були цілеспрямованими. Натомість ТКГ домовилась про 4 нові точки розведення сил і засобів на Донбасі: три на Луганщині, і одну – на Донеччині.

Військові експерти дивуються, навіщо Україні полишати облаштовані позиції, якщо прориву у політичному врегулюванні війни не передбачається. На кінець робочого тижня штаб ООС знову доповів про загострення на фронті, і жовтень, і всі 100 днів перемир'я, за нашими підрахунками, волю Росії до миру не продемонстрували.

Чи виправдана тактика України – чекати слушного політичного моменту, аби повернути Донбас і Крим? Пояснює американець, автор книги «Після Путіна» Герман Пірчнер-молодший, який із 1982 року вивчає Росію.

Тим часом Леонід Кравчук також повідомив, що засідання Тристоронньої контактної групи слухають… священники. Ми дізналися, які і навіщо.

Чому «південна брама» окупованої частини Донечиини Новоазовськ із виходом до Азовського моря непопулярна в курортників із Донецька, і як там, власне, живуть – пояснюємо в ексклюзивному репортажі із окупованого містечка.

Хоча Донбас 2025 року і буде повернуто до України, але він стане непридатним для життя: такий сценарій у своїй «Атлантиді» змалював український кінорежисер Валентин Васянович. Ми розпитали його – навіщо в такому випадку за нього взагалі воювати (а ще ми розігруємо квитки на «Атлантиду»).

Наостанок – наш великий та щемливий репортаж про сім’ї, які всиновлюють дітей війни на Донбасі. Людяність можлива і поблизу лінії фронту.

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