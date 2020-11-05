Кравчук розповів про «План спільних кроків» на Донбасі

Україна підготувала «План спільних кроків» для Тристоронньої контактної групи, який у разі повного припинення конфлікту і демілітаризації ОРДЛО передбачає проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року. Про це в інтерв’ю агенції «Інтерфакс-Україна» заявив голова делегації України в ТКГ, експрезидент України Леонід Кравчук.

«Перше, що ми пропонуємо зробити, – припинити обов'язково збройний конфлікт, і провести обов'язково повну демілітаризацію ОРДЛО. З цього потрібно починати. Тобто, всі збройні формування, найманці, озброєння – все повинно бути виведено з цієї території, незаконні збройні формування повинні бути розпущені. І це потрібно зробити на початку 2021 року», – заявив Кравчук.

За його словами, після цього Україна повинна взяти під контроль кордон і забезпечити на цих територіях нормальну життєдіяльність.

Українська сторона наполягатиме, що до середини листопада необхідно негайно забезпечити повний і безумовний доступ міжнародних організацій, включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, до всіх утримуваних осіб, а до 15 грудня – остаточне взаємне звільнення утримуваних осіб за принципом «усіх на всіх».

«Крім того, необхідно буде прийняти закон про особливості проведення місцевих виборів в ОРДЛО. Я думаю, що Верховна Рада вже напрацювала багато в цьому напрямі. Потрібно підняти всі ці напрацювання, подивитися на їх зміст, і з урахуванням тих змін, які відбулися, прийняти відповідне рішення», – зазначив Кравчук.

План, підготовлений українською стороною, містить також ряд інших положень.

5 листопада цей план буде надісланий координаторці ТКГ, спецпредставниці чинного голови ОБСЄ Гайді Грау.