СЦКК на Донбасі функціонує без Росії – Арестович 

Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) функціонує без представників Росії і наразі складається з двох сторін – України та ОБСЄ. Це в ефірі Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) підтвердив радник з питань інформаційної політики української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович.

«СЦКК існує. Є глава СЦКК. Росії там немає, але є ОБСЄ як посередник. Через них йде робота», – сказав Арестович.

У грудні 2017 року Міністерство закордонних справ Росії заявило про вихід російських представників зі Спільного центру з контролю і координації припинення вогню на Донбасі. Українська сторона тоді заявила, що відкликання російських офіцерів із СЦКК «свідчить про бажання росіян зруйнувати контроль припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.