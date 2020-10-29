Арестович працюватиме в ТКГ на громадських засадах

Радник української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання збройного конфлікту на Донбасі Олексій Арестович заявляє, що працюватиме у ТГК на громадських засадах. Про це він заявив в ефірі Радіо Донбас.Реалії (проєкту Радіо Свобода). Він наголошує на тому, що не є членом делегації в ТКГ.

«Треба розуміти, що це посада недержавна. Це не держслужба. Мене не вводили в члени делегації. Я радник делегації. І це на громадських засадах», – зазначив Арестович.

При цьому він зазначив, що не припинить свою блогерську та викладацьку діяльність.

«Це не означає, що я припиню іншу свого діяльність. Як блогера, викладача в решті решт. Це додаткове навантаження», – зазначив радник.

28 жовтня військовий оглядач Олексій Арестович заявив, що його призначили радником з інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на сході України була створювати у 2014 році після початку збройного конфлікту на Донбасі, який за шість років забрав життя понад 13 тисяч людей. До неї входять представники України, ОБСЄ та Росії. До участі в роботі групи і її робочих підгруп залучають представників підтримуваних Росією бойовиків.

30 липня Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію в ТКГ замість Леоніда Кучми.