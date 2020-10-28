Арестович заявив, що його призначили радником української делегації в ТКГ з інформполітики

Військовий оглядач Олексій Арестович заявив, що його призначили радником української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання збройного конфлікту на Донбасі.

«Рішенням глави делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Л.Кравчука (президента України у 1991-94 роках) мене призначено радником делегації з інформаційної політики з повноваженнями «єдиного голосу» щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та насамперед народу України», – написав Арестович у фейсбуці.

Тристороння контактна група з мирного врегулювання ситуації на сході України була створювати у 2014 році після початку збройного конфлікту на Донбасі, який за шість років забрав життя понад 13 тисяч людей. До неї входять представники України, ОБСЄ та Росії. До участі в роботі групи і її робочих підгруп залучають представників підтримуваних Росією бойовиків.

30 липня Леонід Кравчук погодився очолити українську делегацію в ТКГ замість Леоніда Кучми.