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28 жовтня 2020, Київ 20:14
Новини | Політика

ТКГ домовилася відкрити нові пункти пропуску в Золотому та Щасті з 10 листопада – Офіс президента

Підготовка КПВВ Щастя в Луганській області, 19 жовтня 2020 року

Тристороння контактна група з урегулювання конфлікту на Донбасі домовилася відкрити нові пункти пропуску в Золотому та Щасті Луганської області з 10 листопада, повідомив Офіс президента.

Перший заступник голови української делегації Олексій Резніков запевнив, що Україна готова відкрити обидва КПВВ у визначену дату. 6 листопада він відвідає ці контрольні пункти в’їзду/виїзду для завершення організаційних питань. Резніков також запросив відвідати КПВВ представницю голови ОБСЄ в Україні Гайді Грау.

Представники України проінформували, що інфраструктура обох КПВВ готова для проїзду вантажного транспорту. Українська сторона завершує асфальтування дороги в районі КПВВ «Золоте», який за рік тричі перебував під обстрілом.

Розведення у Золотому. Нові позиції ЗСУ і «напівсіра» Катеринівка – фоторепортаж
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Розведення у Золотому. Нові позиції ЗСУ і «напівсіра» Катеринівка – фоторепортаж

Поблизу Золотого на Луганщині завершилося розведення сил і засобів у зоні № 2 (№ 1 – Станиця Луганська, № 3 – Богданівка – Петрівське). Зона розведення – близько 2 кілометрів по фронту. Селище Золоте-4 наразі залишається під контролем українських сил

У Луганській області поки діє лише один пункт пропуску – у Станиці Луганській. Він пішохідний.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

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