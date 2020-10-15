Доступність посилання

Sister Sites
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
15 жовтня 2020, Київ 06:55
Новини | Події

Засідання ТКГ: сторони готові відкрити два нові пункти пропуску на Луганщині в першій декаді листопада

У Золотому Луганської області може запрацювати КПВВ

Сторони збройного конфлікту на Донбасі готові відкрити два нові пункти пропуску в Луганській області в перші декаді листопада, повідомив координатор ОБСЄ у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Тоні Фріш, передає Офіс президента.

Таким чином сторони готуються виконати домовленості саміту лідерів «нормандської четвірки», який відбувся в грудні 2019 року.

Наразі в Луганській області діє лише один пункт пропуску – у Станиці Луганській. Він пішохідний. Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій прогнозувало, що два КПВВ повноцінно запрацюють у Золотому та Щасті.

Жителька «сірої зони». КПВВ «Золоте»
Embed
Жителька «сірої зони». КПВВ «Золоте»

No media source currently available

0:00 0:05:49 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

В Офісі президента також відзначили продовження розмінування на трьох ділянках у Донецькій та Луганській областях. При цьому сторони вказали на необхідність вирішення питання оновленого плану розмінування, «що є особливо актуальним через наближення зими».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG