ООС: з 15 жовтня припиняється пропуск через КПВВ «Станиця Луганська»

Контрольний пункт в’їзду та виїзду «Станиця Луганська» припинить пропуск людей з 15 по 31 жовтня. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

«Бездіяльність окупаційної адміністрації РФ призвела до швидкого поширення коронавірусної інфекції COVID-19 на тимчасово окупованій території Луганщини. Враховуючи нестачу медичного персоналу та засобів протидії захворюванню, окупанти не спроможні стабілізувати епідемічну ситуацію», – ідеться в повідомленні.

Рішення передбачає винятки: «за наявності документально підтверджених життєво важливих підстав соціально-гуманітарного характеру, командувачем ОС може бути прийняте окреме рішення щодо пропуску осіб у зазначеному контрольному пункті».

10 жовтня представник Уповноваженої Верховної Ради з прав людини у Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський повідомив, що ситуація з поширенням COVID-19 в окупованих частинах Донецької та Луганської областей є критичною.

«Лікарні в ОРДЛО переповнені, засобів індивідуального захисту в аптеках ОРДЛО не вистачає, обмежувальні заходи, такі як – соціальна дистанція, масковий режим та інше, не діють», – стверджує Лисянський.