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11 жовтня 2020, Київ 10:55
Новини | Коронавірус

В ОРДО всі освітні заклади «до особливого розпорядження» переходять на дистанційне навчання

Шкільні канікули в підконтрольній бойовикам частині Донецької області розпочалися 5 жовтня, виші і технікуми переходять на дистанційне навчання

У непідконтрольних українському уряду районах Донецької області всі навчальні заклади переходять на дистанційне навчання, повідомляють інформаційні ресурси бойовиків.

«З 12 жовтня 2020 року і до особливого розпорядження керівники організацій та установ усіх форм власності, які надають освітні послуги, повинні забезпечити організацію освітнього процесу з використанням електронного навчання і дистанційних освітніх технологій», – ідеться в повідомленні штабу з протидії COVID-19.

Школи в контрольованій російськими гібридними силами частині Донецької області пішли на осінні канікули з 5 до 25 жовтня.

10 жовтня представник Уповноваженої Верховної Ради з прав людини у Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський повідомив, що ситуація з поширенням COVID-19 в окупованих частинах Донецької та Луганської областей є критичною.

«Лікарні в ОРДЛО переповнені, засобів індивідуального захисту в аптеках ОРДЛО не вистачає, обмежувальні заходи, такі як – соціальна дистанція, масковий режим та інше, не діють», – стверджує Лисянський.

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