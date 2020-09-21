«Як вони переживуть зиму?» ООН відреагувала на закриті російськими гібридними силами КПВВ

ООН вимагає від сторін війни на Донбасі сприяти безпечному пересуванню через КПВВ людей із невідкладними потребами й акцентує, що 1,2 мільйона жителів уже пів року не можуть отримати пенсії, возз'єднатися з сім'єю або доглядати за рідними. Про це заявила координатор ООН з гуманітарних питань в Україні Оснат Лубрані з нагоди Міжнародного дня миру.

Як ці люди, «які майже повністю виснажили свої ресурси», зможуть прожити сьому зиму конфлікту, якщо будуть зберігатися жорсткі обмеження на пересування через лінію дотику? – запитує Оснат Лубрані. За її словами, відкрити КПВВ – критично необхідно для життя людей і збереження зв'язків між ними.

«Безпечний перетин контрольних пунктів під час пандемії можливий завдяки застосуванню узгоджених і реалістичних вимог, про які люди повинні бути чітко поінформовані», – зауважує Лубрані.

Радіо Донбас.Реалії не раз спілкувалося з людьми, про яких говорить координатор ООН. Часто вони у відчаї.

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«Ми – заручники!»

Угруповання «ДНР» тримає усі 4 пункти перетину зачиненими, проїзд можливий лише для обмеженої групи людей і лише через один пункт – «Новотроїцьке» («Оленівка» з окупованого боку). Пропускають лише з донецькою реєстрацією та дозволом від спеціального «штабу» бойовиків.

Це не може бути через короновірус!

«Чому на жодному з форумів (у ТКГ, наприклад) не обговорюються причини невипуску з «ДНР» громадян із донецькою пропискою? Це не може бути через короновірус! У цьому була б логіка, якби мова йшла про в'їзд до «ДНР». Ось уже з 16 березня ми перебуваємо ніби в заручниках, чи що?» – написав Радіо Донбас.Реалії .

Українська делегація у Тристоронній контактній групі не повідомляла, чи порушується це питання зараз на мінському майданчику.

Однак, генеральний директор Директорату комунікації та інформаційної політики Мінреінтеграції, генерал-майор СБУ в запасі Юлія Лапутіна запевняє, що про цю проблему Україна не мовчить. «На переговорах Україна завжди порушує питання дотримання норм міжнародного гуманітарного права, а право на пересування також є його елементом», – каже Лапутіна.

«Росія боїться дати жителям ОРДЛО ковток свіжого повітря»

Серед трактовок аналітиків, чому російські гібридні сили вдалися до блокування виїзду-в'їзду людей, звучали версії, що це один із важелів до примусу України вести прямі переговори з угрупованнями «ЛДНР», а також – перепона для вступників із ОРДЛО брати участь у вступній кампанії до українських вишів. Однак, якщо друге було актуальне влітку, то зараз вступна кампанія вже завершилась. А лінія розмежування – так і залишається закритою.

Росія використовує для шантажу будь-що

«Росія використовує для шантажу будь-що. Закрити на період вступної кампанії – це був не єдиний аргумент. Росія боїться будь-якого свіжого повітря, щоб люди, які приїжджають до нас, не отримали тут ковток повітря й не побачили, що на вільній території живеться нормально і є розвиток», – вважає .

Бойовики пояснюють ізоляцію тим, що нібито на підконтрольній Україні території набагато вища захворюваність на коронавірус.

Дмитро Снєгірьов, засновник ГО «Права справа», вважає, що окупаційні адміністрації маніпулюють даними про захворюваність, оскільки реальної картини не знають ні вони, ні їхні російські куратори:

Неможливість виїхати означає для людей, зокрема, і неможливість скористатися своїми грошима, які надійшли на банківську картку – адже зняти їх в ОРДЛО неможливо. Так, у багатьох пенсіонерів уже накопичилися виплати за 6 місяців.

Шляхи на волю

Багато людей обирають єдиний реальний маршрут: через Росію. Однак він незаконний, адже, якщо житель Донецька чи Луганська в'їжджає до України з Росії, це означає, що він нелегально перетнув неконтрольовану Україною ділянку кордону.

Зараз створена петиція на сайті президента, де ініціатори закликають скасувати ці штрафи, мотивуючи тим, що іншого шляху дістатися додому в людей просто немає.

«Раз ми не можемо виїхати з цієї «резервації» законним чином через існуючі блокпости прямо «до України», то поруште питання про скасування штрафів про незаконний перетин кордону при в'їзді через Росію. Люди змушені з величезними втратами часу і грошей їздити ось таким маршрутом. Наприклад, з Донецька до Слов'янська через блокпост Мар'їнка відстань дорівнює 200 км, а через Шахти і Білгород (Росія – ред.) – 900 км», – пише житель Донецька.

Маріупольчанка Маргарита Солом'яна намагається оскаржити свій штраф у суді.

«На жаль, українська влада не робить різниці між свідомим порушником та людиною, яка була змушена порушити закон, оскільки вона не може виїхати з Донецька іншим способом», – зазначає аналітик Донецького інституту інформації Віталій Сизов.

Це – маршрут людини, яка добиралася з українського міста Краматорськ в українське ж, тільки окуповане, місто Новоазовськ. Їй це вартувало восьми тисяч гривень. Нижче її історія.

Однак існує парадокс: при такому в'їзді, з території Росії, Україна не вимагає від людей 14-денної самоізоляції, тоді як, якщо ви перетнули КПВВ всередині власної країни, мусите два тижні сидіти на ізоляції з додатком «Дій вдома». Це відбувається тому, що для України Росія є «зеленою зоною» за показниками COVID-19.

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