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Мариупольские юристы подали первый в Украине иск в суд об отмене штрафа за нарушение порядка пересечения границы. Речь идет о штрафах, которыми облагаются граждане Украины, за въезд на подконтрольную Киеву территорию из ОРДЛО через территорию Россию. За разъяснениями о правомерности действий пограничников, нарушениях Конституции, о правах и обязанностях граждан в подобной ситуации и причинах Радио Донбасс.Реалии обратилось к мариупольским юристам и в Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

За время карантина, связанного с COVID-19, в условиях закрытых группировкой «ДНР» КПВВ, списков и согласований люди по обе стороны линии разграничения прибегают к разным способам вернуться домой. Их не останавливает ни самоизоляция, ни программы контроля, ни перспектива стать нарушителем государственной границы, ни штрафы.

Переселенка Маргарита Соломянная после неоднократных попыток вернуться в Мариуполь по установленным на сегодня правилам, объехав оккупированные части Донецкой и Луганской областей по территории России, была оштрафована на пограничном пункте «Меловое», но решила оспорить действия пограничников и обратилась к юристам. Адвокат мариупольской ассоциации «Берегиня» Ирина Бирюкова говорит, что это первый иск об отмене штрафа.

Люди либо добровольно платят штрафы, либо решают вопросы иным способом

«Действительно, есть нарушение. Но есть исключение из правил – карантин, этого никто не смог предусмотреть, и люди стали заложниками ситуации. К нам обратилась женщина, которую оштрафовали на 1700 гривен по статье 204 со значком 2 («нарушение порядка въезда на оккупированную территорию и выезда из нее») Кодекса Украины об административных нарушениях. Санкции этой статьи предусматривают наложение штрафа от 100 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1700 до 5100 гривен при однократном и повторном пересечении границы соответственно – ред.). Проверив реестр судебных решений, я была удивлена, что люди не обращаются с таким вопросом. Люди либо добровольно платят штрафы, либо решают вопросы иным способом, но в реестре судебных решений отмены штрафов по этой статье я не нашла. Поэтому мы взялись за эту ситуацию», – говорит Бирюкова.

Истица Маргарита Соломянная утверждает, что всех «нарушителей» штрафуют по максимуму, а дальше – как договоришься.

5400 стали писать на меня штраф, потом говорят, что можно 1700

«Они (пограничники – ред.) требовали, чтобы заплатили сразу, чтоб только платить у них. Мужчина пошел, заплатил, ему срочно надо было в Киев, мальчику тоже хотели сделать штраф, но его мама позвонила, сказала, что он – несовершеннолетний и ничего подписывать не будет. Его отпустили. А я начала доказывать, что это моя необходимость, что я – инвалид, мне нужно домой. Ничего не хотели слушать. Ничего, мол, не знаем, вы пересекаете незаконно, следующее ваше действие – в суд. И то к ним, в Меловое приезжайте. 5400 стали писать на меня штраф, потом видят, что у меня нет денег, я ни на что не соглашаюсь, говорят, что можно 1700 и оплатить через суд», – говорит Маргарита.

Сотрудники Луганского пограничного отряда отмечают в Меловом увеличение потока граждан, желающих попасть на подконтрольную Украине территорию со стороны России. Связывают это со вхождением России в «зеленую зону» карантина, с отсутствием необходимости самоизоляции, установки приложения «Дій вдома» или экономией средств на прохождение ПЦР-теста. При этом отмечают, что в наихудшем положении находятся жители Донецкой области, которым блокируется выезд через КПВВ «Новотроицкое». В Луганской области пункт пропуска «Станица Луганская» работает в полном режиме. Суммы штрафов и сроки обжалования постановлений пресс-секретарь Луганского погранотряда Неля Доценко озвучила так:

Если человек дважды нарушает правила – это уже 5100 гривен

«Если человек дважды нарушает правила выезда с временно оккупированной территории или въезда на нее – это уже 5100 гривен. 307-я статья Кодекса Украины об административных нарушениях нам определяет сроки и порядок уплаты штрафа. Там сказано – 15 дней с момента вынесения постановления о совершении административного правонарушения».

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Юрист Ирина Бирюкова подтверждает, что пограничники действуют в соответствии с недавно принятыми изменениями в законодательстве, дающими право получать штрафы на месте пересечения границы без постановления суда, ранее этим занимались только суды и исполнительна служба. Но, говорит, все равно допускают нарушения.

Если в течение 10 дней не обжаловать постановление, штраф увеличивается в два раза

«Бедные люди не читают, на эмоциональном уровне рвут эти постановления и не знают последствия этих постановлений. Кроме того, я была удивлена, что их ненадлежащим образом уведомляют о сроках обжалования этих решений. Потому что если вовремя, в течение 10 дней, не обжаловать постановление, штраф увеличивается в два раза», – акцентировала адвокат.

Оккупационная власть делает все, чтобы создать очередную гуманитарную катастрофу, не беспокоясь о наших людях

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий расценивают создавшуюся ситуацию как искусственно созданную российскими гибридными силами. Ответственность за нормальную работу КПВВ полностью лежит на стороне боевиков, считает заместитель министра Ростислав Замлинский: «Вопросы открытия и работы КПВВ в привычном режиме неоднократно обсуждались на ТГК. Мы со своей стороны возобновили работу КПВВ. В Луганской области это работает, в Донецкой почему-то не работает. Это оккупационная власть делает все, чтобы создать очередную гуманитарную катастрофу на временно оккупированных территориях Украины, совсем не беспокоясь о наших людях».

Мариупольские юристы подали иск в суд за непредоставление правовой помощи в соответствии со статьей 268 КУАН и нарушением конституционных прав граждан на свободу передвижения. В настоящее время иск об отмене штрафа находится в судебном производстве, дата суда еще не назначена и предугадать, каким будет решение, невозможно.

Без ответа также остается петиция, поданная по этому поводу на сайте Офиса президента Украины.

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