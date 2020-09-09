Через Россию можно заехать без «Дій вдома», а из Луганска – нет. Почему?

(Друкуємо мовою оригіналу)

«Заехал в Украину без «Дій вдома». «Зачем проходить КПВВ и две недели сидеть на самоизоляции, если можно спокойно заехать через Россию?». Такие реплики в последнее время можно услышать от жителей оккупированных территорий. Незаконный въезд с оккупированной территории через Россию оказался более простым вариантом для луганчан и дончан, чем дорога напрямую по украинской земле. Почему так?

На Донбассе сейчас функционируют всего два пункта пропуска. Один КПВВ работает в полном объеме – это пункт пропуска в Станице Луганской. Второй – КПВВ «Новотроицкое» («Еленовка» со стороны оккупированных территорий), который открывается всего пару раз в неделю. И пропускают там далеко не всех желающих. Но и луганчане, и те немногие дончане, которых выпустили боевики, должны ставить «Дій вдома» при пересечении и 2 недели сидеть на самоизоляции. Кстати, не редки случаи, когда только ради этого пенсионеры покупают смартфоны.

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Но жители оккупированной территории могут попасть на подконтрольную Украине без прохождения самоизоляции. Это возможно, если ехать через Россию: при въезде устанавливать приложение «Дій вдома» не требуют, так как по данным госпогранслужбы сейчас Министерство здравоохранения трактует эту страну как «зеленую зону» по COVID-19.

Законно ли это?

Такой путь является нарушением порядка въезда/выезда с временно оккупированной территории, ведь люди в этом случае незаконно пересекают украинско-российскую границу – естественно, у пограничников возникнет вопрос: как они оказались в России? За это положен штраф.

Штраф от 1700 до 5100 гривен

«У нас около 20-25 человек есть, нарушивших порядок въезда/выезда на временно-оккупированную территорию. Мы их привлекаем к административной ответственности. Это штраф от 1700 до 5100 гривен», – поясняет пресс-офицер Луганского погранотряда Неля Доценко.

Несмотря на это, люди все равно выбирают такой маршрут заезда на подконтрольную правительству Украины территорию. Тут вариантов несколько. Например, есть люди, которые на оккупированные территории ездят всегда лишь через Россию. И возвращаются – таким же образом. Поэтому проверить – заезжали они на неподконтрольные территории или нет – практически невозможно.

Мы еще с 14-го года ездим только через Россию. Нас не штрафовали

«Мы еще с 14-го года ездим только через Россию. Нас не штрафовали. А вот совсем недавно ехали, установили программу эту («Дій вдома» – ред.), но она не потребовалась. Пустили без нее», – рассказал радио Донбасс.Реалии житель Луганска.

Также очевидцы утверждают, что на границе можно дать взятку, чтобы не оформляли такой штраф.

500 гривен и погранцы пропускают без штрафа

«Белгород-Харьков. 500 гривен, и погранцы пропускают без штрафа, отметки в паспорте и без «Дії». Мои только что приехали», – рассказала радио Донбасс.Реалии жительница оккупированного Донецка.

Жители ОРДЛО просят отменить штрафы за въезд через Россию

На данный момент для абсолютного большинства жителей территорий ОРДЛО такой проезд – единственный вариант попасть на подконтрольную правительству Украины территорию и в обратном направлении.

Группировка «ДНР» открывает КПВВ «Новотроицкое» лишь два раза в неделю, и для тех, кому дали спецпропуск: его получают лишь те, у кого есть регистрация на подконтрольной Украине территории. Так называемая «граница» между ОРЛО и ОРДО также закрыта, так что и в объезд через Луганск дончане пробраться не могут. В связи с этим жители оккупированных территорий задаются вопросом: почему бы Украине не отменить штрафы за нарушение порядка выездка с оккупированных территорий.

Раз мы не можем выехать из этой «резервации» законным образом, то может нужно поднять вопрос об отмене штрафов?

«Почему ни на одном из «форумов» (в ТКГ, например) не обсуждаются причины не выпуска из ОРДО граждан с донецкой пропиской? Это не может быть из-за короновируса. В этом была бы логика, если бы речь шла о въезде в ОРДО. Раз мы не можем выехать из этой «резервации» законным образом через существующие блокпосты прямо в Украину, то может нужно поднять вопрос об отмене штрафов за незаконное пересечении границы при въезде в Украину через Россию. Люди вынуждены с огромными потерями времени и денег ездить в Украину. Например, из Донецка до Славянска через КПВВ в Марьинке расстояние равно 200 км, а через Шахты и Белгород примерно 900 километров. Вот уже с 16 марта мы находимся как в заложниках?»,– рассказал радио Донбасс.Реалии житель с неподконтрольной правительству территории.

На сайте президента появилась соответствующая петиция. В ней автор предлагает внести изменения в порядок въезда/выезда с неподконтрольных Украине территорий, чтобы до момента открытия КПВВ боевиками, украинские пограничники не штрафовали граждан, которые въезжают в Украину через Россию.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ: