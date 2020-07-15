(Друкуємо мовою оригіналу)

Четверо спят, остальные стоят! Люди ночевали под дождем и спали на остановке по очереди: это реальная картина с пункта пропуска «Новотроицкое» на пути в Донецк. Боевики группировки «ДНР» все еще не открывают дорогу на оккупированную территорию, и порой это подвергает людей серьезной опасности. Например, у одного из ночевавших на блокпосту есть угрозы гангрены.

У него угроза, что ему могут отнять ногу

Лина Викторовна приехала с неподконтрольной территории Донецкой области, чтобы забрать на лечение сына, инвалида 3-й группы. Он нуждается в медицинской помощи. «У него на ноге рана. Мы были у доктора в Часов Яре, у хирурга военного: он нам дал заключение, что ему надо срочно лечиться по месту жительства. Мы живем в Горловке. Потому что у него может гангрена быть. И у него угроза, что ему могут отнять ногу», – говорит мать.

У мужчины, по ее словам, частично парализована правая рука и есть сотрясение мозга – 14 июля он терял сознание. У Лины Викторовны с собой есть все бумаги от врачей.

Женщина обращалась в так называемый «Штаб по предотвращению коронавируса» в Донецке. Но в списки группировки «ДНР» для пересечения блокпоста «Еленовка» они с сыном так и не попали. Поэтому с 12 июля обитают на КПВВ «Новотроицкое». Лина Викторовна надеется, что через два дня их пропустят через «Еленовку».

Обещают вроде 17-го. Мы сидим и ждем. И под проливным дождем, вот дождь лил, мы все здесь были, на улице

«Обещают вроде 17-го, – говорит они. – Мы сидим и ждем. И под проливным дождем, вот дождь лил, мы все здесь были, на улице. А сегодня нам разрешили, мы ночевали в палатке (ГСЧС – ред.). Вечером нас забрали. А утром, в 7 часов, сказали, чтобы мы выходили оттуда. И мы опять сидим на автобусной остановке».

Не пропускают тех, кого нет в списках группировки «ДНР»

Евгений Каплин, руководитель гуманитарной миссии «Пролиска», рассказал нам, что таких людей, как Лина Викторовна, на «Новотроицком» 13 июля было 13 человек. По состоянию на 15 июля их 11. Возраст застрявших на КПВВ – от 17 до 75 лет.

Если их нет в списках, то их та сторона не пропустит

«Людей при проходе украинской части КПВВ предупреждали о том, что если их нет в списках, то их та сторона не пропустит. Это было сделано, чтобы люди не ночевали, как в предыдущие разы, в «серой зоне» между нулевыми блокпостами», – говорит Каплин.

Сотрудники «Пролиски» снабдили людей продуктами и питьевой водой. Также удалось договориться с военными, и 14 июля людей все же пустили в палатку ГСЧС для ночевки. С людьми работает психолог.

Мы предлагали женщине вместе с сыном остаться на лечение на подконтрольной территории. Она не хочет



Также волонтеры предлагали оказать помощь сыну Лины Викторовны. «Он не мог пойти по территории рядом с КПВВ. Мои сотрудники были вынуждены в нашей служебной машине его подвезти. Там ситуация страшная. У него гангрена ноги, там червяки ползают в этих ранах. Мы предлагали женщине вместе с сыном остаться на лечение на подконтрольной территории. Она не хочет. Она хочет попасть на неподконтрольную территорию, домой», – сообщил Каплин.

13 человек спали по очереди и под дождем

О том, как люди ночевали перед КПВВ «Новотроицкое» в ночь с 13 на 14 июля, нам рассказал Сергей Веденин, сотрудник «Пролиски».

13 человек ночевали все на 4-х метровой лавочке. У каждого был сон разбит по 20 минут на лавочке

«13 человек ночевали все на 4-х метровой лавочке. У каждого был сон разбит по 20 минут на лавочке. Четыре человека как-то спят. Все остальные стоят. Некоторые люди уже не в силах были стоять. И они ложились на землю и спали под открытым небом, а был «косой» дождь», – вспоминает Сергей Веденин.

По его словам, чтобы застрявшие смогли поесть и попить чай, приходилось 80 метров нести кипяток в чайнике от пограничников.

«Они тяжелее переносят карантин, чем начало войны» – психолог

С застрявшими людьми работает Анна Паскал, психолог гуманитарной миссии «Пролиска».

Они плачут от этого. Психика не выдерживает

«Они тяжелее переносят карантин, чем начало военных действий, которые были. Просто сдавила эта обстановка, ситуация сдавила людей. Они плачут от этого. Психика не выдерживает. Закрытое помещение, закрытое пространство. Просто закрыли, как на ключ. И не выпускают», – описывает состояние застрявших на КПВВ психолог.

По словам Анны, эти люди рады возможности поговорить с кем-то о своих проблемах. И так им становилось легче. Потому что непросто было ночью под дождем спать по очереди на лавке или на земле.

По словам психолога, волонтерам сложно было покидать КПВВ. Ведь они возвращались домой, а эти люди оставались на улице.

21 век, а люди спят на улице под дождем перед блокпостом

«Мы приезжали в свои дома, в свою постель, а люди оставались никому не нужными. 21 век, а люди спят на улице под дождем перед блокпостом. Просто ложились на землю, чтобы можно было как-то прожить до утра», – описывает реалии КПВВ Анна Паскал.

Как сказал Евгений Каплин, деньги, предусмотренные на такие расходы, уже закончились. Но волонтеры намерены искать новые источники финансирования, чтобы и дальше поддерживать застрявших людей.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Донбас.Реалії працює по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите).